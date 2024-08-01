Баландин: большой вопрос, нужен ли будет Кузнецов «Трактору» через четыре года

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин высказался о переходе нападающего Евгения Кузнецова в СКА.

«Через четыре года Евгению Кузнецову будет 36 лет и нужен ли он будет «Трактору» — это большой вопрос. Что будет в команде через четыре года, я не знаю. Это немаленький срок, и многое может произойти.

Меня удивило то, что в интервью он говорит, что не хочет бурной жизни и хочет спокойствия, поэтому и не возвращается в Челябинск. А какая спокойная жизнь может быть у действующего спортсмена? Так как он позиционировал себя как рубаху-парня, то у него, естественно, есть друзья в городе. Он этого боится. Также есть боязнь, что он не покажет тот уровень, которого от него ждут. Думаю, у него в Челябинске есть и скелеты в шкафу. Но почему он решил, что в Питере его ждёт спокойная жизнь? В СКА будет больше возможностей проявить себя, чем в «Тракторе». Но красивее было бы вернуться в родную команду и поднять её на новый уровень.

Может оказаться, что ожидание от возвращения Кузнецова будет более ярким, чем само возвращение. Ждём начало сезона, а от него — феерической игры. Пусть доказывает», — приводит слова Баландина «РБ Спорт».

С сезона-2013/2014 Кузнецов играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Евгений — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков.