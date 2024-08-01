Марушев: расторжение контракта с «Ак Барсом» не стало неожиданностью

Нападающий Максим Марушев высказался о расторжении контракта с «Ак Барсом». Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

— Как воспринял новость о расторжении контракта?

— Неожиданностью для меня это не стало. Я был готов к любому развитию событий. Конечно, хотелось, чтобы мы пришли к какому-то компромиссу намного раньше, чем получилось. Со мной лично никто не разговаривал на эту тему. Все переговоры вёл агент.

— Какие впечатления остались от прошедшего сезона?

— Полностью неудовлетворён своим результатом, но плохой опыт — тоже опыт. И необходимо сделать правильные выводы, — сказал Марушев в интервью Metaratings.ru.

В прошлом сезоне Марушев провёл 15 матчей за «Трактор» и отметился одной результативной передачей. После перехода в «Сибирь» в середине сезона нападающий сыграл за новосибирский клуб 13 матчей без набранных очков.