«Народ на него пойдёт». Борис Михайлов — о Кузнецове в СКА

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал переход нападающего Евгения Кузнецова в СКА.

«Переход Кузнецова — хороший шаг для нашего хоккея, КХЛ и СКА. Дальше всё зависит от него — станет ли он лидером команды в новом сезоне. Он хороший игрок, и команда возлагает на него большие надежды. Он уезжал ещё молодым и перспективным, а теперь уже звезда. Конечно, и народ на него пойдёт. Я только могу ему пожелать хорошей игры и обойтись без травм», — сказал Михайлов в интервью Metaratings.

С сезона-2013/2014 Кузнецов играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Евгений — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков.