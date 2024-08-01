Форвард Денис Гурьянов пополнил состав ЦСКА

27-летний нападающий Денис Гурьянов в следующие два года будет выступать за ЦСКА, сообщает пресс-служба армейского клуба. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

В завершившемся сезоне Гурьянов был обменян в «Филадельфию» из «Нэшвилл Предаторз». В регулярном чемпионате НХЛ форвард провёл 18 встреч, в которых набрал 2 (1+1) очка. Результативными действиями после перехода в новую команду не отметился.

В АХЛ за клуб «Милуоки Адмиралс» форвард провёл 30 матчей, в которых забросил 12 шайб и отдал 18 результативных передач, набрав в общей сложности 30 очков.

В сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги ЦСКА завершил регулярный чемпионат на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда Сергея Фёдорова набрала 76 очков за 68 игр. В первом раунде плей-офф армейцы проиграли ярославскому «Локомотиву» — 1-4. В межсезонье команду возглавил Илья Воробьёв.