«У СКА в этом году должно получиться». Кирилл Сафронов — о селекции армейцев

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов оценил последние подписания клуба с берегов Невы.

— Как вам подписания петербуржцев?

— Мощная трансферная политика. Ребята — сложившиеся мастера готовые давать результат. Думаю, что руководство требует от команды результата. В команде уже есть талантливые молодые ребята, сейчас был проведён уклон на мастеров, которые могут показать класс.

— Учитывая трансферы, СКА имеет большие шансы на завоевание Кубка Гагарина?

— Думаю, что состав стал мощнее. Ребята, пришедшие из ЦСКА. Евгений Кузнецов. Никиту Зайцеву я знаю по выступлению за «Сибирь». За это время он вырос. Думаю, что будет настоящим лидером обороны. Оборона в порядке, нападение тоже, вратари хорошие. У СКА в этом году должно получиться, — цитирует Сафронова «Спорт День за Днём».

Напомним, вчера, 31 июля, СКА объявил о заключении четырёхлетнего контракта с нападающим Евгением Кузнецовым.