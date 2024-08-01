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ЦСКА объявил о подписании контракта с защитником Саморуковым

ЦСКА объявил о подписании контракта с защитником Саморуковым
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ЦСКА подписал трёхлетнее соглашение с защитником Дмитрием Саморуковым, сообщает пресс-служба армейского клуба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Саморуков ранее играл в ЦСКА — в сезоне-2020/2021. Затем игрок обороны выступал в системе клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз», а в сезоне-2022/2023 – в «Сент-Луис Блюз». В сезоне-2023/2024 Саморуков подписал двусторонний контракт с «Питтсбургом». Саморуков в прошлом сезоне провёл 64 встречи в АХЛ за клуб «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» — фарм «Питтсбурга», где записал на свой счёт 15 (5+10) очков.

В сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги ЦСКА завершил регулярный чемпионат на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда Сергея Фёдорова набрала 76 очков за 68 игр. В первом раунде плей-офф армейцы проиграли ярославскому «Локомотиву» — 1-4. В межсезонье команду возглавил Илья Воробьёв.

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