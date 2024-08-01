Плющев — о Гусеве: человек не хотел предсезонку проходить, как в прошлом году

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал новый контракт нападающего Никиты Гусева с московским «Динамо».

– Вас удивило, что он так и не нашёл вариант в НХЛ?

– Да нет, конечно. Не удивило. Почему я должен удивляться? Он там был в принципе. Я так понял, что его манера игры не совсем соответствует тем требованиям, которые есть в НХЛ. Вся эта возня по поводу того, что он искал клуб… Я думаю, что он не искал. Просто-напросто человек не хотел предсезонку проходить, как в прошлом году. Но я не думаю, что он будет большим помощником для «Динамо», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».

В прошлом сезоне Гусев провёл за московское «Динамо» 77 игр и набрал 99 (26+73) очков. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Гусев установил рекорд по количеству очков, набранных за один регулярный сезон. Форвард набрал 89 (23+66) очков в 68 матчах.