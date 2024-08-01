Иван Дроздов и Иван Просветов заключили контракты с ЦСКА

Форвард Иван Дроздов и вратарь Иван Просветов заключили трёхлетние контракты с ЦСКА, сообщает пресс-служба армейского клуба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

В прошедшем сезоне Дроздов провёл за «Салават Юлаев» 65 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 48 очков — забросил 24 шайбы и отдал 24 результативные передачи. В плей-офф на счету форварда шесть матчей и восемь набранных очков — четыре заброшенные шайбы и четыре результативные передачи. Всего в КХЛ на счету Дроздова 121 (58+63) очко в 279 матчах.

В прошлом сезоне 25-летний Просветов 11 раз появлялся на льду в НХЛ, восемь из которых — в старте «Колорадо». В этих встречах он показал статистику в 89,5% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 3,16. В АХЛ Просветов сыграл 20 матчей, в которых одержал 10 побед.