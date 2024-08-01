«Трактор» заключил контракт с нападающим Никитой Тертышным

«Трактор» заключил односторонний контракт на два года с нападающим Никитой Тертышным, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что в апреле форвард выложил пост в своей социальной сети, где благодарил челябинских болельщиков за поддержку.

В прошлом сезоне Тертышный провёл в регулярном чемпионате 34 матча, в которых забросил шесть шайб и отдал пять результативных передач. В плей-офф форвард так и не принял участия. В этом сезоне 25-летний нападающий значительно снизил свою результативность.

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги «Трактор» стал обладателем бронзовых медалей. В плей-офф челябинцы обыграли «Салават Юлаев» и московское «Динамо», уступив «Локомотиву» в полуфинале Кубка Гагарина.