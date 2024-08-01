Каменский: поступки Грицюка и Сапего говорят о том, что они — истинные профессионалы

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский оценил желание игроков СКА Арсения Грицюка и Сергея Сапего снизить свою зарплату в клубе.

«Такие поступки говорят о том, что они – истинные профессионалы. Ребята хотят выиграть Кубок Гагарина, делают всё для спорта и любимого дела, которым занимаются всю жизнь.

Может ли это говорить о преданности Ротенбергу? Я не могу об этом сказать, потому что не нахожусь в команде, но это говорит о том, что они болеют за результат команды и действительно хотят выиграть Кубок Гагарина со СКА. В моей практике такого не было. Я знаю, что игроки иногда специально шли на меньшие деньги в другие клубы, но, чтобы при действующем контракте понижали – у меня такого не было», – цитирует Каменского «Советский спорт».

Напомним, вчера, 31 июля, СКА расторг контракты с нападающим Арсением Грицюком и защитником Сергеем Сапего, после чего заключил с ними новые соглашения – они рассчитаны на один и четыре года соответственно.