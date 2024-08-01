Десятков: «Витязь» будет агрессивен и кусач, никому ничего просто так не отдадим

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков поделился ожиданиями от нового сезона Континентальной хоккейной лиги.

— Будет ли хоккей «Витязя» похож на то, как играл в ВХЛ «Сокол» под вашим руководством?

— Понимаете, это вопрос конкретных игровых схем, и это непросто. Всё зависит не только от моих желаний, но и от подбора игроков, от их возможностей. А также от ситуаций в конкретных матчах. Мы будем пытаться играть активно, от себя, но также мы должны иметь опцию перестраиваться, должна быть вариативность. Но мы точно будем агрессивны, кусачи и просто так никому ничего не отдадим. Достижение результата — это будет главная цель на каждый матч, — цитирует Десяткова сайт КХЛ.

Напомним, прошлый регулярный Фонбет Чемпионат Континентальной хоккейной лиги «Витязь» завершил на последнем месте в общей таблице лиги, одержав лишь 20 побед в 68 матчах.