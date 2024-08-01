Двукратный обладатель КГ: Кузнецов сделал выбор в пользу материального обеспечения

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал переход нападающего Евгения Кузнецова в СКА.

«Здесь нет речи о том, рано или поздно вернулся Кузнецов. Просто ему сделали предложение, которое его устроило. Наверное, оно было самым выгодным. Илья Ковальчук вот прерывал контракт с «Нью-Джерси», чтобы перейти в СКА. На сегодняшний день Кузнецов – главная звезда КХЛ. У него статус звёздного игрока, он был востребован в НХЛ. Просто Евгений сделал свой выбор в пользу материального обеспечения. Может быть, он потом захочет вернуться в Америку? Время покажет», – приводит слова Конькова «РБ Спорт».

Напомним, Кузнецов на драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 форвард играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.