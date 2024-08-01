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Sportsnet назвал четырёх россиян, которые могут быть включены в Зал славы НХЛ

Журналистка Эмили Сэдлер в статье на канадском сайте Sportsnet представила 13 действующих хоккеистов, которые, по её мнению, попадут в Зал славы НХЛ.

В список вошли четыре россиянина: Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»), Никита Кучеров и Андрей Василевский (оба — «Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Кроме них, в список попали: Сидни Кросби, Эрик Карлссон (оба — «Питтсбург Пингвинз»), Патрик Кейн («Детройт Ред Уингз»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Стивен Стэмкос («Нэшвилл Предаторз»), Анже Копитар, Дрю Даути (оба — «Лос-Анджелес Кингз»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Марк-Андре Флёри («Миннесота Уайлд»).

Ранее ESPN представил рейтинг из 25 лучших игроков Национальной хоккейной лиги XXI века, в который вошли пять российских хоккеистов.