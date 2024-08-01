Стали известны сочетания московского «Динамо» на первой тренировке

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Пресс-служба московского «Динамо» рассказало о звеньях команды на первой тренировке команды в Беларуси.

Вратари: Моторыгин, Ярославлев, Голубев;

Кудрявцев — Ильенко — Рашевский, Пыленков — Сергеев;

Слепышев — Уил — Пакетт, Готовец — Менелл;

Гусев — О'Делл — Зайцев, Адамчук — Ожиганов;

Джиошвили — Швец-Роговой — Михеев, Кудашов — Прибыльский;

Ханин — Рябкин — Римашевский, Паталаха — Малышев;

Напомним, в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» стало обладателем Кубка Континента за победу в регулярном чемпионате. В первом раунде плей-офф бело-голубые обыграли минское «Динамо» в шести матчах. Во втором раунде Кубка Гагарина «Динамо» всухую уступило «Трактору».

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