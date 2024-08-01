Новиков: Кузнецов выиграл Кубок Стэнли и вошёл в историю, пусть и в тени Овечкина

Заслуженный тренер России Юрий Новиков выразил сожаление, что нападающий Евгений Кузнецов не до конца раскрыл свой потенциал в НХЛ. Напомним, нападающий подписал четырёхлетний контракт со СКА.

«Приехал Кузнецов и приехал. Грустно, что он не остался в «Каролине». Женя выиграл Кубок Стэнли и вошёл в историю, пусть и в тени Овечкина. У нас только один Волшебник – Павел Дацюк. Но Женя – фокусник на льду. Очень интересный игрок. К сожалению, он не реализовал себя полностью. Так получилось, что он переехал в Питер. На него пойдёт народ.

Кузнецов – из плеяды уральских самородков. Побольше бы таких игроков! Но их нужно искать не в системах клубов, а во дворах. Желаю Жене всего хорошего. Буду с удовольствием за ним наблюдать!» – цитирует Новикова «РБ Спорт».

Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.