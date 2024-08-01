Трёхкратный чемпион России: для успеха «Динамо» Гусев должен ещё больше из себя достать

Трёхкратный чемпион России Игорь Бахмутов поделился ожиданиями от игры нападающего московского «Динамо» Никиты Гусева в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Никита Гусев – игрок уже сложившийся. И внешние факторы на него вряд ли подействуют. То, что он будет забивать и отдавать – вопросов нет, свои очки наберёт. Вполне возможно, опять станет лучшим бомбардиром чемпионата. Вопрос в том, что при таких прекрасных показателях «Динамо» во главе с Гусевым не добивается результатов в плей-офф. Может быть, партнёры должны его поддержать. Или он должен ещё больше из себя достать. Вопрос, наверное, к тренерскому штабу – нужно вытащить из Никиты и команды всё самое лучшее», – сказал Бахмутов в интервью Metaratings.

В прошлом сезоне Гусев провёл за московское «Динамо» 77 игр и набрал 99 (26+73) очков. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Гусев установил рекорд по количеству очков, набранных за один регулярный сезон. Форвард набрал 89 (23+66) очков в 68 матчах.