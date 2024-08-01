Рыбин — о Кузнецове: в Питере много ресторанов, но советую всё-таки готовиться к сезону

Российский хоккеист Максим Рыбин прокомментировал переход нападающего Евгения Кузнецова в санкт-петербургский СКА.

«Ему нужно быть максимально сконцентрированным и не расслабляться. Питер, понятно, красивый город, много ресторанов. Но советую всё-таки быть начеку и готовиться к сезону. Просто от переезда из НХЛ в КХЛ ему не будет», — сказал Рыбин в интервью Vprognoze.

Напомним, Кузнецов на драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 форвард играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.