«Авангард» не будет помещать Ткачёва в список травмированных до конца сезона

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов заявил, что клуб не будет помещать нападающего Владимира Ткачёва в список травмированных до конца сезона.

— Ваша оценка селекции «Авангарда» по состоянию на начало августа.

— Никогда не будешь полностью довольным. Всё покажет весна. Пока тяжело судить, мы только вышли работать, ещё не видели многих в деле полноценно. Но все заряжены, настроены, мы пока довольны.

— Будете ли вы помещать Владимира Ткачёва в список травмированных до конца сезона, чтобы высвободить его зарплату из-под потолка?

— Нет. Мы даже не думаем, а точно знаем, что он выйдет. И выйдет гораздо раньше, чем многие скептики написали. Так что мы ждём Ткачёва.

— Собираетесь ли искать на рынке прямую замену Владимиру?

— Очень сомневаюсь, что можно заменить Ткачёва. Даже на рынке иностранцев. У нас есть наши ребята, будем смотреть. Всё это случилось очень быстро. Проверим ребят, получит шанс каждый, — сказал Курьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.