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«Авангард» не будет помещать Ткачёва в список травмированных до конца сезона

«Авангард» не будет помещать Ткачёва в список травмированных до конца сезона
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Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов заявил, что клуб не будет помещать нападающего Владимира Ткачёва в список травмированных до конца сезона.

— Ваша оценка селекции «Авангарда» по состоянию на начало августа.
— Никогда не будешь полностью довольным. Всё покажет весна. Пока тяжело судить, мы только вышли работать, ещё не видели многих в деле полноценно. Но все заряжены, настроены, мы пока довольны.

— Будете ли вы помещать Владимира Ткачёва в список травмированных до конца сезона, чтобы высвободить его зарплату из-под потолка?
— Нет. Мы даже не думаем, а точно знаем, что он выйдет. И выйдет гораздо раньше, чем многие скептики написали. Так что мы ждём Ткачёва.

— Собираетесь ли искать на рынке прямую замену Владимиру?
— Очень сомневаюсь, что можно заменить Ткачёва. Даже на рынке иностранцев. У нас есть наши ребята, будем смотреть. Всё это случилось очень быстро. Проверим ребят, получит шанс каждый, — сказал Курьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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