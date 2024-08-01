Канарейкин: Гусеву было бы архисложно заиграть в топ-командах НХЛ

Российский тренер Фёдор Канарейкин прокомментировал новый контракт Никиты Гусева с московским «Динамо».

«Сложно ему было потянуть НХЛ? Безусловно, мы говорили, что реальный вариант с хорошей командой было сложно найти. Контракт с «Динамо» — это, наверное, оптимальное решение для Гусева, и в команде он притёрся уже к коллективу, и по контракту, партнёры те же, много положительных моментов здесь. Ну и, конечно, для нас, это всё-таки игрок основополагающий в лиге. Поэтому всё срослось.

Чего не хватило Гусеву, чтобы заиграть в НХЛ? Попасть в хорошую команду, которая наверху, для него архисложно. Мы видим, что во многих командах идёт перестроение, идёт ставка на молодых игроков. В каждом коллективе своя политика, своя линия, поэтому, наверное, он не смог найти себе работу», — приводит слова Канарейкина «ВсеПроСпорт».

В прошлом сезоне Гусев провёл за московское «Динамо» 77 игр и набрал 99 (26+73) очков. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Гусев установил рекорд по количеству очков, набранных за один регулярный сезон. Форвард набрал 89 (23+66) очков в 68 матчах.