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«Не принял наше предложение». Генменеджер «Авангарда» — о расставании с Юрчо

«Не принял наше предложение». Генменеджер «Авангарда» — о расставании с Юрчо
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Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал о причинах расставания со словацким нападающим Томашем Юрчо.

— Почему «Авангард» в межсезонье расстался со всем своим усилением в прошлый дедлайн: Жафяровым, Юрчо и Прохоркиным?
— Разные решения были, разные мысли. Юрчо мы сделали предложение в июле, он его не принял, решил иначе продолжить карьеру. По другим ребятам – таково наше видение.

— До старта сезона рассчитываете вы совершить ещё сделки по усилению?
— Давайте мы сначала начнём играть, а там видно будет.

— Сообщалось, что в сферу интересов «Авангарда» входит Алексей Макеев. Что скажете?
— Он был одним из кандидатов, но нам немного пришлось переиграть ситуацию. Нам понадобился праворукий нападающий, у нас была определённая картинка. Поэтому взяли Галиева. И ещё раз скажу, что он не вместо Ткачёва. Просто после травмы Володи пазл сложился быстрее, — сказал Курьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Антоном Курьяновым читайте на «Чемпионате»:
«Ткачёв вернётся гораздо раньше, чем пишут скептики». Интервью с генменеджером «Авангарда»
Эксклюзив
«Ткачёв вернётся гораздо раньше, чем пишут скептики». Интервью с генменеджером «Авангарда»
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