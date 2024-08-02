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Курьянов: на рынке нет легионеров, которые могли бы помочь «Авангарду»

Курьянов: на рынке нет легионеров, которые могли бы помочь «Авангарду»
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Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов заявил, что на рынке свободных агентов сейчас нет легионеров, которые могли бы помочь омскому клубу.

— У «Авангарда» свободно ещё две легионерские вакансии. Вы их планируете использовать в обязательном порядке?
— Сейчас нет. Есть наша команда, есть молодые ребята, которые, я надеюсь, заберут свои места в составе. Давайте откровенно: на рынке сейчас нет готовых легионеров, которые могли бы нам помочь, — сказал Курьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

«Авангард» в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги занял второе место в таблице Восточной конференции КХЛ. В плей-офф омский клуб в первом раунде в серии из пяти матчей обыграл тольяттинскую «Ладу». Во втором раунде «Авангард» уступил «Локомотиву» в семи матчах.

Полную версию эксклюзивного интервью с Антоном Курьяновым читайте на «Чемпионате»:
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