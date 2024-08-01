Коньков: в НХЛ к Гусеву не будет такого отношения, как в «Динамо»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о решении нападающего Никиты Гусева подписать новое соглашение с московским «Динамо».

«Нет единственно правильного решения насчёт того, где продолжать карьеру. Вариантов всегда множество, игрок определяет среди них лучший. «Динамо» – команда, где Гусев показывает рекорды, где он востребован. Его партнёры остались в команде, поэтому я жду от него лучшего сезона, чем в прошлом году, при удачном стечении обстоятельств. Но если бы Никита выбрал НХЛ, это тоже был бы для него удачный вариант. Каждому хочется реализовать свои амбиции и мечты.

Понятно, что в НХЛ к Гусеву не будет такого отношения, как в «Динамо». Поэтому бело-голубые – прекрасный вариант для него. То, что Никита присоединяется к команде в момент начала сборов – позитивный сигнал как для него самого, так и для коллектива», – цитирует Конькова «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Гусев провёл за московское «Динамо» 77 игр и набрал 99 (26+73) очков. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Гусев установил рекорд по количеству очков, набранных за один регулярный сезон. Форвард набрал 89 (23+66) очков в 68 матчах.