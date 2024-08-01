Владимир Плющев поделился ожиданиями от нового сезона для московского «Динамо»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил перспективы московского «Динамо» в сезоне-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги.

«Команда, по-моему, сохранилась, за исключением того, что Чернышов уезжает. В основном состав сохранён, поэтому я думаю, что тренерскому штабу будет легко работать с этими ребятами. Тем более большинство уже знает требования. При грамотной работе тренерского штаба «Динамо» может замахнуться на большие цели и задачи. Но как там, что чего – это уже сам бог решит», – приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Напомним, в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» стало обладателем Кубка Континента за победу в регулярном чемпионате. В первом раунде плей-офф бело-голубые обыграли минское «Динамо» в шести матчах. Во втором раунде Кубка Гагарина «Динамо» всухую уступило «Трактору».