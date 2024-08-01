Уэйн Гретцки обратился к капитану «Флориды» Баркову, поздравив его с Кубком Стэнли

Легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки записал видеообращение к финскому капитану «Флориды Пантерз» Александру Баркову и поздравил его с победой в розыгрыше Кубка Стэнли. Обращение Гретцки показали на кубе во время празднования в финском городе Тампере.

«Мне выпала честь играть с двумя замечательными финнами — Яри Курри и Эсой Тикканеном. Поздравляю Алекса, первого капитана команды-победителя Кубка Стэнли из Финляндии. Ты заставил гордиться собой свою страну, штат Флорида и команду», — цитирует Гретцки Iltalehti.

Александр Барков стал первым финским капитаном, поднявшим Кубок Стэнли. Также он стал пятым европейским капитаном, выигрывавшим главный трофей НХЛ. Ранее этого добились Никлас Лидстрём («Детройт Ред Уингз», 2008), Здено Хара («Бостон Брюинз», 2011), Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 2018), Габриэль Ландеског («Колорадо Эвеланш», 2022).