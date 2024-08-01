Щитов: главное, чтобы Кузнецов не затормозил в КХЛ в развитии

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов поделился ожиданиями от игры нападающего Евгения Кузнецова в Континентальной хоккейной лиге.

«Это классный и очень опытный мастер. На него будут ходить не только в Питере, но и в других городах России. Давно такие игроки к нам не приезжали. Считаю, что он будет звездой, по нашим меркам. Жду от него классной игры. Главное, чтобы он не затормозил здесь в развитии, а радовал нас своей игрой и красивыми буллитами. А мы будем смотреть на него вживую», – цитирует Щитова «РБ Спорт».

Напомним, Кузнецов на драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 форвард играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.