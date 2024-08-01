«Невозможно всех сразу подписать». Сафронов — о том, почему Барабанов не перешёл в СКА

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов ответил, почему нападающий Александр Барабанов подписал контракт с «Ак Барсом», а не с армейским клубом.

«Тут важно сохранить баланс. Из «Ак Барса» ушли ребята, которых брали на роль лидеров. Барабанов может стать одним из новых лидеров. Для СКА было достаточно подписать одного Кузнецова. Это вопросы клуба и лиги, как разместить игроков под потолками зарплат. Невозможно всех сразу подписать», — приводит слова Сафронова «Спорт День за Днём».

Напомним, последние четыре сезона 30-летний Барабанов провёл в «Сан-Хосе Шаркс». В прошедшем сезоне форвард набрал 13 (4+9) очков за сезон. Воспитанник петербургской школы хоккея в России играл за СКА, дебютировав в КХЛ в 2013 году. Покинул Россию только в 2020 году, 7 апреля 2020 года Барабанов заключил контракт с «Торонто Мэйпл Лифс».