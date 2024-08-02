«Сан-Хосе» объявил о подписании контракта с Игорем Чернышовым

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Майк Гриер объявил, что клуб подписал стандартный контракт новичка с российским нападающим Игорем Чернышовым.
Ранее сообщалось, что Чернышов расторг контракт с «Динамо». Спортивные права на нападающего остаются за московским клубом.
Напомним, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошедшего сезона Чернышов провёл 34 матча, забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу, набрав четыре очка. В плей-офф сыграл в 10 встречах и не смог отметиться результативными действиями.
В прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе» занял последнее место в турнирной таблице Западной конференции.
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