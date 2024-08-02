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«Это безумие». Бойцы UFC оценили драку Овечкина и Свечникова в НХЛ

«Это безумие». Бойцы UFC оценили драку Овечкина и Свечникова в НХЛ
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Бойцы, которые принимали участие на турнире UFC 304, оценили лучшие нокауты в истории НХЛ. Сообщается, бойцов больше всего впечатлил бой россиян Александра Овечкина и Андрея Свечникова. Russian Machine Never Breaks приводит комментарии бойцов по драке россиян.

Белал Мухаммад: Они просто держат и бросают

Том Аспиналл: О, они просто нападают. Он его нокаутировал! Опять!

Пэдди Пимблетт: С ума сойти. Хотя это как бить друг друга в шлемах, рука пострадает. Невозмутимо. О, это был Овечкин!

Белал Мухаммад: О, этот парень просто потрясающий.

Молли Макканн: Здесь он даже на ноги встать не может.

Том Аспиналл: Стандартная процедура. Я просто посижу, дам этому парню немного прийти в себя.

Белал Мухаммад: Тебе не следовало выступать.

Леон Эдвардс: Это просто безумие.

Белал Мухаммад: Хоккейные драки хуже, чем силовая пощечина.

Молли Макканн: Я думаю, у них техника лучше, чем у некоторых из нас в UFC.

Напомним, драка произошла в 2019 году. Сбросивший первым краги Овечкин уложил соотечественника на лёд. Свечников смог подняться только с помощью медицинского персонала и партнёров.

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