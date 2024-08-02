«Барыс» подписал контракт с Майклом Маклаудом — фигурантом секс-скандала в сборной Канады

«Барыс» заключил однолетний контракт с нападающим Майклом Маклаудом, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

У хоккеиста закончился контракт с «Нью-Джерси Дэвилз», по которому его кэпхит составлял $ 1,4 млн. В прошедшем сезоне Маклауд набрал 19 (10+9) очков в 45 матчах регулярки НХЛ. В общей сложности в лиге на его счету 85 (29+56) результативных баллов в 287 играх.

26-летний форвард является одним из фигурантов секс-скандала с участием игроков молодёжной сборной Канады-2018. Он обвиняется в сексуальном насилии, как и четыре его партнёра по той команде. Диллон Дюбе ранее перешёл в минское «Динамо».

Напомним, в минувшем сезоне «Барыс» занял последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и не вышел в плей-офф. Клуб из столицы Казахстана набрал 50 очков в 68 матчах, став второй худшей командой лиги по заброшенным шайбам (137), опередив лишь подмосковный «Витязь» (133).