Разин: шутки закончились, на «Металлург» будут настраиваться, как на чемпиона

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин выступил с напутственной речью в преддверии начала подготовки клуба к новому сезону КХЛ.

«Тяжёлый сезон будет. Всё будет по спортивному принципу — играть будут сильнейшие. Я вам уже говорил — в хоккей играют не фамилии, в хоккей играют люди. Можно память Зене [Денис Зернов] поставить, что он с такой травмой выходил и решающие голы забивал, но это всё в прошлом. По-другому результата мы не добьёмся.

На нас уже будут настраиваться, как на чемпиона, нас будут стараться обыграть, поэтому мы должны быть к этому готовы. С первого дня выходим, сегодня баллоны. Я надеюсь, втягивающий цикл вы все самостоятельно прошли. С первого дня выходим и пашем. Чуть больше месяца у нас до первой игры. Шутки на этом закончились», — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».

Напомним, «Металлург» в прошлом сезоне выиграл свой третий чемпионский титул в КХЛ. На пути к финалу уральцы выбили из розыгрыша «Амур», «Спартак» и «Автомобилист». В финальной серии «Магнитка» была сильнее «Локомотива» (4-0).