«Никогда в жизни не видел, чтобы отец плакал». М. Ткачук — после победы в Кубке Стэнли

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук рассказал об эмоциях своего отца Кита, после того как «пантеры» победили в финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 с «Эдмонтон Ойлерз».

«Я никогда в жизни не видел, чтобы он плакал. Клянусь богом, я никогда не видел, чтобы он плакал. Он ревел на трибунах, как большой ребёнок, в те несколько минут после нашей победы. Одна картинка стоит тысячи слов, и я увидел всё, что мне нужно было. Эмоции моей семьи… Это то, чего я никогда не забуду.

Это был сон. То, как я вручил кубок отцу, когда вся семья вышла на лёд, было одним из самых ярких моментов в моей жизни», — приводит слова Ткачука theScore.

В решающем, седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ — 2024 «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Эдмонтон Ойлерз» (2:1) и впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли. С момента обмена Ткачука «Флорида» одержала 123 победы, из них 29 – в плей-офф. Это лучший результат среди всех команд в НХЛ на этом отрезке.