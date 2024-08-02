Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Барыса»: Маклауд не признал вину и будет отстаивать свои интересы в суде

Генменеджер «Барыса»: Маклауд не признал вину и будет отстаивать свои интересы в суде
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Барыса» Олег Болякин прокомментировал подписание нападающего Майкла Маклауда и высказался о его судебном деле.

«Мы рады закрыть дефицитную позицию игроком такого уровня. Маклауд на протяжении последних четырёх сезонов вполне успешно играл за «Нью-Джерси Девилз», принося пользу на обеих сторонах площадки, причём он был в числе лидеров НХЛ по выигранным вбрасываниям.

Предвосхищая вопросы о разбирательстве с его участием в Канаде хотелось бы сказать, что Майкл не признал вину и будет отстаивать свои интересы в суде. В дальнейшем мы бы хотели воздержаться от комментариев. Сейчас, в первую очередь, мы рассматриваем Маклауда как первого центра, который способен стать не только лидером «Барыса», но и одним из самых узнаваемых игроков всей КХЛ», — приводит слова Болякина пресс-служба «Барыса».

У хоккеиста закончился контракт с «Нью-Джерси Дэвилз», по которому его кэпхит составлял $ 1,4 млн. В прошедшем сезоне Маклауд набрал 19 (10+9) очков в 45 матчах регулярки НХЛ. В общей сложности в лиге на его счету 85 (29+56) результативных баллов в 287 играх.

26-летний форвард является одним из фигурантов секс-скандала с участием игроков молодёжной сборной Канады-2018. Он обвиняется в сексуальном насилии, как и четыре его партнёра по той команде.

Материалы по теме
Официально
«Барыс» подписал контракт с Майклом Маклаудом — фигурантом секс-скандала в сборной Канады
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android