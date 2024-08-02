Генменеджер «Барыса»: Маклауд не признал вину и будет отстаивать свои интересы в суде

Генеральный менеджер «Барыса» Олег Болякин прокомментировал подписание нападающего Майкла Маклауда и высказался о его судебном деле.

«Мы рады закрыть дефицитную позицию игроком такого уровня. Маклауд на протяжении последних четырёх сезонов вполне успешно играл за «Нью-Джерси Девилз», принося пользу на обеих сторонах площадки, причём он был в числе лидеров НХЛ по выигранным вбрасываниям.

Предвосхищая вопросы о разбирательстве с его участием в Канаде хотелось бы сказать, что Майкл не признал вину и будет отстаивать свои интересы в суде. В дальнейшем мы бы хотели воздержаться от комментариев. Сейчас, в первую очередь, мы рассматриваем Маклауда как первого центра, который способен стать не только лидером «Барыса», но и одним из самых узнаваемых игроков всей КХЛ», — приводит слова Болякина пресс-служба «Барыса».

У хоккеиста закончился контракт с «Нью-Джерси Дэвилз», по которому его кэпхит составлял $ 1,4 млн. В прошедшем сезоне Маклауд набрал 19 (10+9) очков в 45 матчах регулярки НХЛ. В общей сложности в лиге на его счету 85 (29+56) результативных баллов в 287 играх.

26-летний форвард является одним из фигурантов секс-скандала с участием игроков молодёжной сборной Канады-2018. Он обвиняется в сексуальном насилии, как и четыре его партнёра по той команде.