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Новый главный тренер «Трактора» Бенуа Гру провёл ледовую тренировку

Новый главный тренер «Трактора» Бенуа Гру провёл ледовую тренировку
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Новый главный тренер «Трактора» канадский специалист Бенуа Гру провёл ледовую тренировку, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Права на видео принадлежат ХК «Трактор». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале клуба.

Канадец долгие годы возглавлял клуб АХЛ «Сиракьюз». За семь лет на посту специалист один раз участвовал в финале Кубка Колдера, дважды был приглашён на Матч звёзд и стал самым побеждающим наставником в истории команды с 221 победой. Помимо этого, тренер выиграл молодёжный чемпионат мира — 2015, возглавляя сборную Канады.

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги «Трактор» стал обладателем бронзовых медалей. В плей-офф челябинцы обыграли «Салават Юлаев» и московское «Динамо», уступив «Локомотиву» в полуфинале Кубка Гагарина.

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