А. Коваленко: ситуация ухудшается, звёзды КХЛ не считают свои контракты гарантированными

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко высказался о ситуациях с контрактами игроков в Континентальной хоккейной лиге.

«Примерно пять лет назад заинтересованные лица сделали всё возможное, чтобы разрушить наш профсоюз игроков и тренеров. Взамен ничего создано не было — и возникла пустота.

В результате в последние годы в КХЛ много таких историй, как, например, с Антоном Бурдасовым, контракт которого за несколько дней до открытия cборов был разорван, или с Вячеславом Войновым, которого тихо выдавили из клуба при действующем договоре.

Ситуация ухудшается. Даже звёзды КХЛ уже не считают свои контракты гарантированными, что уж говорить о хоккеистах средних звеньев», — сказал Коваленко в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, о том, что «Трактор» отказался от продолжения сотрудничества с Антоном Бурдасовым стало известно 24 июля.