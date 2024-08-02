Буцаев — об «Ак Барсе»: звёзд стало меньше, но есть фамилии, а есть люди, у всех амбиции

Российский тренер Вячеслав Буцаев высказался о масштабных изменениях в казанском «Ак Барсе» в нынешнее межсезонье.

«Вообще очень много изменений произошло в это межсезонье в нашем хоккее, и в Казани в частности. Мы видим, что на бумаге прошлогодний состав «Ак Барса» был намного звёзднее. Тем не менее, результат оказался неудовлетворительным, и руководство клуба пошло на кардинальные изменения. Здесь и полностью новый тренерский штаб, и расторжение контрактов.

Да, звёзд стало меньше, но есть фамилии, а есть люди. У всех есть амбиции, все хотят доказать и показать себя. Мне будет интересно наблюдать за столь новым «Ак Барсом». На Востоке помимо Казани много хороших команд по составу. Это и Магнитогорск, и Челябинск, и Омск с Екатеринбургом», — сказал Буцаев в интервью Metaratings.

Напомним, в сезоне-2023/2024 клуб из столицы Татарстана вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Автомобилисту» из Екатеринбурга (1-4). После этого команду покинул главный тренер Зинэтула Билялетдинов. На его место пришёл Анвар Гатиятулин.