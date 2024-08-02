Защитник ЦСКА Нестеров: в моём возвращении в НХЛ нет никакого смысла

Защитник ЦСКА Никита Нестеров рассказал, что не видит смысла в своей игре в Национальной хоккейной лиге.

— Вы приличное количество времени играли за океаном, но всё же вернулись в Россию. Можно ли сказать о том, что все ваши планы в НХЛ уже реализованы? Или остался стимул попробовать себя снова?

— Мои планы в НХЛ не реализованы сполна, всё-таки я не выиграл Кубок Стэнли, но я набрался опыта, подтянул физическую подготовку, посмотрел как надо работать над собой и увидел лучших ребят. Я многое извлёк оттуда. Если смотреть на вещи реально, то стимул, хоть и остался, но в моём возвращении нет никакого смысла, — заявил Нестеров.

В завершившемся регулярном чемпионате КХЛ Нестеров принял участие в 59 матчах и набрал 36 очков — забросил 11 шайб и отдал 25 голевых передач. Напомним, ЦСКА завершил своё выступление в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 после того, как в первом раунде плей-офф уступил в серии ярославскому «Локомотиву» со счётом 1-4.