San Jose Hockey Now: Чернышов будет выступать в хоккейной лиге Онтарио

Журналист Шэн Пэн в статье на сайте San Jose Hockey Now заявил, что, по словам источника, российский нападающий Игорь Чернышов, который подписал трёхлетний контракт новичка с «Сан-Хосе Шаркс», будет выступать в хоккейной лиге Онтарио за клуб «Сагино Спирит».

Отмечается, что «Сагино» выбрал Чернышова на драфте CHL под общим 56-м номером.

Ранее сообщалось, что Чернышов расторг контракт с московским «Динамо». Напомним, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошедшего сезона Чернышов провёл 34 матча, забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу, набрав четыре очка. В плей-офф сыграл 10 встреч и не смог отметиться результативными действиями.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе» занял последнее место в турнирной таблице Западной конференции.