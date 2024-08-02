«Не эгоист и не боится идти в горячие точки». Звягин – о новом легионере «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин оценил летнюю селекционную работу «ястребов» и назвал сильные стороны американского центрального нападающего Коула Касселса.

— Как вы оцениваете летнюю работу клуба?

— Работу менеджмента – на отлично. Всё, что мы проговаривали, особенно по пожеланиям начать в полном составе предсезонку с первого же дня, было выполнено. В плане селекции были в постоянном контакте, перелопатили много кандидатов. Существовали критерии, по которым мы подбирали игроков. Естественно, знаем, что много ребят с именами на рынке свободных агентов сейчас, до сих пор не подписанных, но мы смотрели на разные факторы.

— Чем привлёк ваше внимание Коул Касселс?

— Мы разговаривали с людьми, которые работали с ним ранее, и поняли, что он – абсолютно командный игрок. И это качество хоккеистов было приоритетным для нас в это межсезонье. Коул – двухсторонний нападающий, который может решить момент. Кроме того, он не боится идти в горячие точки на льду у бортов или на пятачке. Он не эгоист, он понимает свою роль, будет делать то, что от него требуют, не чурается никакой работы. И он гордится тем, что он делает в меньшинстве, в обороне ничуть не меньше, чем атакующими качествами, — сказал Звягин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.