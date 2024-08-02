Главный тренер «Авангарда» — об импульсивности Бердина: он перестроил мышление, повзрослел

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин объяснил приглашение в стан омского клуба голкипера Михаила Бердина.

— Почему решили усилить вратарскую бригаду именно Михаилом Бердиным?

— С представителями Миши мы начали контактировать ещё в тот момент, когда он уезжал из системы «Виннипега». Интересовались возможностью заполучить его. Тогда это было из-за потенциала, который был виден в нём. За следующие пару лет он превратился в более зрелого вратаря. Мне импонирует то, что Бердин чуть перестроил своё мышление, повзрослел. Он готов расти и слушать, парень рабочий и с большими амбициями. Так что мы считаем, что на данный момент у нас отличный тандем голкиперов. И, конечно, будет большая роль Алексея Жигарева (новый тренер вратарей «Авангарда». — Прим. «Чемпионата») в будущем развитии ребят.

— Бердин импульсивен, он может припечатать нападающего к борту или полезть в драку. Вы будете его одёргивать?

— Все эти моменты мы проговаривали. Это к вопросу о мужании и взрослении. Я ни в коем случае не хочу убивать его индивидуальность, но всё должно иметь смысл, быть по делу, и мы должны просчитывать риски, вызванные какими-то поступками. Вратари – это команда в команде, всё начинается с них, и если линия голкиперов работает дисциплинированно, то на них равняются все.

При этом хочу отметить, что Бердин, несмотря на стереотипы о замкнутости вратарей, обладает развитыми лидерскими качествами. И то, что он может в раздевалке бодрить ребят, не мешает ему показывать хороший хоккей, — сказал Звягин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.