Двукратный обладатель КГ: Барабанов – пахарь, может в одиночку приносить результат

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал приход нападающего Александра Барабанова в «Ак Барс».

«Барабанов – пахарь. Он и сам может момент создать, и в обороне сыграть. Для «Ак Барса» он станет отличной боеспособной единицей, которая может в одиночку приносить результат. Его карьера в НХЛ сложилась не слишком ярко. «Ак Барс» сделал предложение, от которого Александр не стал отказываться. Полагаю, что, сравнив его с тем, что давали в НХЛ, Барабанов решил вернуться в Россию», – цитирует Конькова «РБ Спорт».

Напомним, последние четыре сезона 30-летний Барабанов провёл в «Сан-Хосе Шаркс». В прошедшем сезоне форвард набрал 13 (4+9) очков за сезон. Воспитанник петербургской школы хоккея в России играл за СКА, дебютировав в КХЛ в 2013 году. Покинул Россию только в 2020 году, 7 апреля 2020 года Барабанов заключил контракт с «Торонто Мэйпл Лифс».