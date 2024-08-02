Назаров: Олимпиада в Париже официально превратилась во фрик-шоу, в хоккее это не грозит

Известный тренер, первый русский тафгай в НХЛ Андрей Назаров оценил скандальный бой в женском боксе на Олимпийских играх в Париже. На стадии 1/8 финала представительница Алжира Иман Хелиф встречалась с итальянкой Анджелой Карини. Бой завершился через 46 секунд после его начала. Карини отказалась продолжать противостояние и покинула ринг в слезах. В результате победа досталась Иман.

«На Олимпиаде в Париже очередной конфуз и скандал. На боксёрском турнире алжирская спортсменка, ранее дисквалифицированная перед финалом женского чемпионата мира IBA за непрохождение «гендерного» теста, за 46 секунд избила на ринге опытную итальянку. То есть мужчина, отрезавший себе гениталии, хочет выиграть золото в женском боксе. Как такое возможно? МОК в сложившейся ситуации точно есть, над чем подумать. Если, конечно, в руководстве есть люди с мозгами. Олимпиада официально превратилась во фрик-шоу. Слава богу, что в хоккее нам это точно не грозит. В нашем виде спорта есть чёткое разделение на мужские и женские соревнования, как и положено в цивилизованном мире», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.