Роман Ротенберг: на сегодняшний день на 99,9% комплектование СКА готово

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о комплектовании команды и заявил, что в клубе ещё не определились с капитаном армейцев на новый сезон.

«На сегодняшний день на 99,9% комплектование команды готово. По поводу того, кто будет капитаном, общаемся, поговорим. Сейчас у нас есть капитан Александр Никишин», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА занял второе место в таблице Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 петербургский клуб уступил «Автомобилисту» во втором раунде. Впервые за 10 лет (с сезона-2014/2015) СКА не смог пройти дальше второго раунда плей-офф.

Ранее Роман Ротенберг отреагировал на подписание контракта с нападающим Евгением Кузнецовым.