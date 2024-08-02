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Главный тренер сборной Индонезии Нурисламов: нам было бы интересно сотрудничество с РФ

Главный тренер сборной Индонезии Нурисламов: нам было бы интересно сотрудничество с РФ
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Экс-защитник ряда клубов КХЛ и главный тренер сборной Индонезии Евгений Нурисламов высказался о развитии хоккея в стране Юго-Восточной Азии.

— Какие вообще перспективы развития хоккея в Индонезии?
— Здесь есть свои азиатские игры, которые называются Морские игры, и это для Индонезии самый большой приоритет. Чемпионат мира — тоже важно. Насколько я понимаю, основное — развивать потихонечку хоккей, чтобы он мог представлять собой что-то, как во всём мире. Это ещё далекий путь, нам нужно вначале арену построить и потом уже всё дальше делать.

— В ФХР заявляли о желании провести матч с такими странами, как Индия, ЮАР и так далее. Вам в Индонезии были бы интересны матчи со сборной России?
— Нам, конечно, было бы интересно. Нам вообще было бы интересно сотрудничество с Федерацией хоккея России, — приводит слова Нурисламова «РБ Спорт».

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