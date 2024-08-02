«Адмирал» покинул форвард Орлович-Грудков, клуб подписал контракт с ним в мае

Соглашение «Адмирала» с нападающим Денисом Орлович-Грудковым расторгнуто по соглашению сторон, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

Отметим, что контракт клуба и хоккеиста был заключён в мае 2024 года. Соглашение действовало один сезон.

Орлович-Грудков — воспитанник санкт-петербургского хоккея. Профессиональную карьеру начал в командах системы СКА, выступая за коллективы из МХЛ и Всероссийской хоккейной лиги. Был участником Матча звёзд МХЛ.

В 21 год дебютировал в КХЛ в составе «Амура». Также выступал за СКА, «Сочи» и «Салават Юлаев». Всего в КХЛ провёл 41 матч, где заработал 6 (2+4) очков. В прошлом сезоне сыграл 45 матчей за «Торос», набрав 32 (10+22) очка, а также восемь матчей в составе «Салавата Юлаева», в которых отметился тремя результативными передачами.