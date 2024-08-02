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Роман Ротенберг: Барабанов в СКА? Мы от него не отказывались, может, ещё приедет

Роман Ротенберг: Барабанов в СКА? Мы от него не отказывались, может, ещё приедет
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о комплектовании команды и заявил, что приход в команду нападающего Александра Барабанова возможен в будущем.

«Каждый день нужно стремиться к лучшему. Мы не можем прогнозировать какие-то ситуации. Стараемся делать всё возможное, чтобы собрать самую сильную команду.

Александр Барабанов? Мы работали с ним не один год. Мы от него не отказывались. Может, ещё приедет. Поживём — увидим», — приводит слова Ротенберга «РИА Новости Спорт».

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА занял второе место в таблице Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 петербургский клуб уступил «Автомобилисту» во втором раунде. Впервые за 10 лет (с сезона-2014/2015) СКА не смог пройти дальше второго раунда плей-офф.

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