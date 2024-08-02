Нападающий Евгений Кузнецов рассказал о тренировочной работе со СКА

Нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал о тренировочной работе в армейском клубе.

«Сборы не в новинку. Конечно, есть понимание, какие будут сборы впереди. Ещё пару дней буду заниматься отдельно, потому уже буду со всеми. Были тяжёлые три последние недели, особенно две: надо было быстро собраться, переехать, простуда была, жильё надо было найти. Всё это накопилось, поэтому хорошо, что уехал из города, есть возможность познакомиться с ребятами, с коллективом, сфокусироваться только на тренировках.

Сейчас некомфортно себя чувствую из-за того, что ребята пашут, а я в стороне. Надо потеть вместе, потому что, когда проходишь огонь и воду вместе, знаешь нутро человека, на что он реагирует в стрессовой ситуации», — приводит слова Кузнецова ТАСС.

Напомним, Кузнецов на драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 форвард играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.