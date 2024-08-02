Артюхин: «Сочи» уже столько существует, где молодёжь, где резерв? Ничего не вижу

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин рассказал, что необходимо предпринять «Сочи», чтобы улучшить результаты в КХЛ.

— Что можно изменить в ХК «Сочи», чтобы перестать быть аутсайдером?

— Там надо большую работу проделать, начиная с молодёжи, и пока я её не вижу. Есть ли вообще какой-нибудь воспитанник «Сочи», который играет в первой команде? Команда уже столько существует. Где молодёжь, где резерв? Не можете своих вырастить, ищите ребят в регионах, приглашайте их и создавайте условия. Раз небольшой бюджет, то начните с молодёжи. Вот в Магнитогорске результат практически сделали молодые парни. Но этим же надо заниматься, а в «Сочи» пока я ничего не вижу, — приводит слова Артюхина «РБ Спорт».

Напомним, в сезоне-2023/2024 «леопарды» заняли 10-е место в таблице Западной конференции и не вышли в плей-офф. В начале июня южане огласили новый тренерский штаб на предстоящий сезон. Главным тренером стал известный специалист Сергей Зубов.