Ротенберг: в СКА проводим тонкую настройку игроков, обновляем программное обеспечение

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о начале тренировочной подготовки армейского клуба к новому сезону Континентальной хоккейной лиги.

«У нас все — профессионалы в команде. Могу честно сказать — каждый игрок, который приехал к нам 1 августа, уже индивидуально был очень хорошо готов. Поэтому, исходя из этой информации, мы проводим «шлифовку», тонкие настройки. Мы вводим всегда некие корректировки. Это как программное обеспечение, которое нужно всегда обновлять и улучшать», — цитирует Ротенберга пресс-служба СКА.

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В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА занял второе место в таблице Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 петербургский клуб уступил «Автомобилисту» во втором раунде. Впервые за 10 лет (с сезона-2014/2015) СКА не смог пройти дальше второго раунда плей-офф.