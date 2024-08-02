Немировски: если смотреть на НХЛ, там почти все играют одинаково, отличаются только нюансы

Новый главный тренер «Барыса» Дэвид Немировски сравнил игру в НХЛ и КХЛ, заявив, что в России больше непредсказуемых команд.

— В конце прошлого сезона ряд тренеров НХЛ говорили о том, что они следят за КХЛ, чтобы увидеть какие-то тренды, стили, как можно играть.

— Не слышал об этом, но КХЛ очень интересная лига. Если смотреть на НХЛ, то там почти все играют одинаково, отличаются только маленькие нюансы. У нас же почти каждая команда отличается по системе обороны, по системе средней зоны, по системе давления. Это делает работу тренера сложнее, потому что ты должен перестраиваться на каждую команду. Это интересно, игра разная, — приводит слова Немировски официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

О назначении 47-летнего Дэвида Немировски на пост главного тренера «Барыса» было объявлено в мае 2024 года. Его предыдущим клубом была новосибирская «Сибирь». С 2018 по 2022 год специалист возглавлял нижегородское «Торпедо».