Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Федерация хоккея Словакии разрешила игрокам из КХЛ выступать за сборную

Федерация хоккея Словакии разрешила игрокам из КХЛ выступать за сборную
Аудио-версия:
Комментарии

По итогам голосования клубов словацкой лиги было принято решение о том, что словацкие игроки, выступающие в Континентальной хоккейной лиге, могут быть вызваны в национальную команду страны. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Словакии.

52% представителей клубов проголосовали за участие игроков КХЛ в сборной, 38% — против и 10% воздержались.

«По итогам опроса принято решение, что на турнирах сборная должна быть в максимально сильном составе независимо от клубной принадлежности. Таким образом, тренеры национальной команды будут иметь полную свободу действий», — сказано в сообщении Федерации хоккея Словакии.

Отметим, что в конце августа 2024 года сборная Словакии сыграет в олимпийской квалификации на Игры 2026 года, где встретится с командами Австрии, Венгрии и Казахстана.

Материалы по теме
«Он очень сожалел». Подконицки — о невызове игрока «Локомотива» Герната в сборную Словакии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android